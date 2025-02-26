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Плату за проезд по Вознесенскому тракту в Казани вернут уже через 1-2 недели

С 17 февраля движение по второму, платному, уча...

Екатерина Елисеева

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С 17 февраля движение по второму, платному, участку Вознесенского тракта в Казани временно стало бесплатным. Однако, как сообщили «Реальному времени» в компании-концессионере ООО «Оптима-Технологии», вскоре оплата будет восстановлена.

В организации уточнили, что сбор платы возобновится в течение одной-двух недель, а точную дату сообщат заранее через сайт Вознесенского тракта и СМИ.

Причины отмены приказа от 11 января 2025 года, которым утверждались тарифы, в компании не раскрыли. Однако подчеркнули, что после возвращения платы стоимость проезда останется неизменной.

Ранее мы писали о том, что на Казаньоргсинтезе 26 февраля пройдут учения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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