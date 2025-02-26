На Казаньоргсинтезе 26 февраля пройдут учения

26 февраля на территории Казаньоргсинтеза пройдут учения экстренных служб. Тренировка направлена на отработку действий в чрезвычайных ситуациях и улучшение координации между ведомствами.

Во время учений жители близлежащих районов могут увидеть спецтехнику и услышать сигналы сирен. Это часть учебного процесса, и поводов для беспокойства нет.

Организаторы призывают горожан сохранять спокойствие, так как учения являются плановым мероприятием для повышения безопасности на промышленном объекте.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Татарстане в начале 2025 года превысила показатели по всей РФ.