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На Казаньоргсинтезе 26 февраля пройдут учения

Во время учений жители близлежащих районов могу...

Екатерина Елисеева

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26 февраля на территории Казаньоргсинтеза пройдут учения экстренных служб. Тренировка направлена на отработку действий в чрезвычайных ситуациях и улучшение координации между ведомствами.

Во время учений жители близлежащих районов могут увидеть спецтехнику и услышать сигналы сирен. Это часть учебного процесса, и поводов для беспокойства нет.

Организаторы призывают горожан сохранять спокойствие, так как учения являются плановым мероприятием для повышения безопасности на промышленном объекте.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Татарстане в начале 2025 года превысила показатели по всей РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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