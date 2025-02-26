Плату за проезд по Вознесенскому тракту в Казани хотят вернуть

Жителям Казани и водителям из других регионов начали компенсировать средства, потраченные на проезд по платному участку Вознесенского тракта.

Как сообщает Инказан, один из автомобилистов, Динар, предоставил чек, подтверждающий возврат 90 рублей за поездку по отрезку от проспекта Победы до трассы М-7. Он оплатил проезд еще 12 января 2025 года, когда плата за использование дороги была введена.

В час-пик стоимость проезда составляла 150 рублей, однако пока неизвестно, компенсируют ли эти расходы в полном объеме.

Ранее мы писали о том, что в центре Казани в полуостров планируют вложить 10 миллиардов рублей.