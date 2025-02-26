В полуостров в Казани могут вложить 10 миллиардов рублей

В Казани рассматривают возможность создания масштабной речной марины на полуострове Локомотив. В Москве уверены, что этот проект может стать образцом для других городов.

Сейчас территория требует благоустройства, отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Она подчеркнула, что владельцы катеров и яхт нуждаются в удобном выходе к воде и качественном обслуживании.

При условии решения проблемы обмеления Волги и достаточного финансирования развитие полуострова может занять около пяти лет. Как сообщает Бизнес Онлайн, концепция уже получила одобрение главы Татарстана Рустама Минниханова.

Проект предполагает обустройство 65 гектаров береговой зоны для стоянки 750 судов. Планируется строительство центра экстремальных видов спорта, общественного пространства и других объектов. На реализацию 17 элементов речной инфраструктуры, включая 11 городских марин, потребуется 10 миллиардов рублей.

Тухватуллина отметила, что проект презентовали на форуме «Казаныш», однако его окончательная версия может измениться. Создание марины позволит изменить восприятие Казани, подчеркнув ее связь с водной акваторией.