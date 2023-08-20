Перспективы развития отрасли связи в России: Взгляд инвестора Юлии Погасий

В современном мире, где технологии развиваются с беспрецедентной скоростью, отрасль связи играет ключевую роль в обеспечении связности и взаимодействия между людьми, организациями и устройствами. Российская отрасль связи, несмотря на свои уникальные вызовы и возможности, не является исключением. В этой статье мы рассмотрим текущее состояние отрасли связи в России, а также представим мнение Юлии Погасий, инвестора, которая поделилась своим видением развития этой отрасли.

О Юлии Погасий

Юлия Погасий - инвестор, активно участвующий в обсуждении вопросов развития перспективных, открывающихся мировых рынков. Ее глубокое понимание экономики и стратегический взгляд на будущее позволяют ей выступать в роли ведущего консультанта в этой области. Погасий активно вовлечена в процесс формирования стратегий развития и инноваций в различных отраслях, а также в обсуждении важных вопросов, таких как внедрение передовых технологий и развитие новых рынков. В рамках этой статьи, Погасий поделилась своим видением развития отрасли связи в России.

Текущее состояние отрасли связи в России



Несмотря на пандемию, глобальный рынок услуг связи продолжает расти. Экономическая и социальная среда России оказывает заметное воздействие на прогресс индустрии связи. Большая часть потенциала традиционно сконцентрирована внутри сервисных подразделений крупных холдинговых структур. Однако, несмотря на эти особенности, наблюдается стабильное развитие рынка, его зрелость усиливается. Эксперты оценивают общий потенциал российского рынка в районе 16-17 млрд. долларов в год, при этом доля коммерческого аутсорсинга составляет приблизительно 20-25%.



В России, как и во всем мире, наблюдается увеличение спроса на услуги связи. Это связано с расширением цифровой экономики, увеличением числа подключенных устройств и ростом потребления цифрового контента. В свою очередь, это стимулирует развитие инфраструктуры связи, включая сети 5G, и повышает требования к качеству и доступности услуг связи.



Однако, несмотря на положительные тенденции, рынок связи России сталкивается с рядом проблем. Одной из них является недостаток долгосрочных правил игры для новых рынков, таких как IoT, 5G, РРЛ, ведомственные и технологические сети. Это затрудняет прогнозирование развития отрасли и формирование стратегий для участников рынка.



Кроме того, отсутствует культура создания систем нормативно-правовых актов (НПА), определяющих полный набор правил поведения участников рынка на основе экономических показателей. Это приводит к неопределенности и увеличивает риски для бизнеса.

Основные тенденции отрасли



Юлия Погасий поделилась своим видением влияния ключевых тенденций на экономику России



Развитие 5G и IoT: По мнению Погасий, эти технологии открывают новые возможности для создания индустрий и рабочих мест, а также улучшения эффективности существующих отраслей. В частности, она отмечает, что внедрение 5G может привести к увеличению объема цифровой экономики в России до 30% ВВП к 2025 году.



Искусственный интеллект: Погасий уверена, что ИИ может помочь улучшить эффективность и безопасность сетей, что в свою очередь может привести к снижению затрат и увеличению прибыли для компаний. Она ссылается на данные PwC, согласно которым вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году может достигнуть $15,7 трлн.



Облачные вычисления: По мнению Погасий, облачные технологии могут помочь компаниям снизить затраты на ИТ и увеличить гибкость. Она отмечает, что по данным Gartner, рынок облачных услуг в России в 2023 году оценивается в $1,8 млрд.



Улучшение кибербезопасности: Погасий подчеркивает важность улучшения кибербезопасности для защиты чувствительных данных и укрепления доверия потребителей. Она ссылается на данные Cybersecurity Ventures, согласно которым затраты на кибербезопасность в мире к 2025 году могут достигнуть $10,5 трлн.



Цифровая трансформация: Погасий считает, что цифровая трансформация может привести к созданию новых бизнес-моделей и возможностей для роста. Она отмечает, что по данным IDC, затраты на цифровую трансформацию в мире в 2023 году могут достигнуть $6,8 трлн.



С точки зрения Юлии Погасий, текущие тенденции в отрасли связи представляют собой значительные возможности для экономики России.



Развитие 5G и IoT, применение искусственного интеллекта, расширение облачных вычислений, улучшение кибербезопасности и продолжающаяся цифровая трансформация - все эти факторы в совокупности могут способствовать увеличению объема рынка связи в России и стимулировать экономический рост.



Погасий подчеркивает, что для реализации этого потенциала необходимо активное участие государства в формировании благоприятного регулятивного и инвестиционного климата, а также поддержка инноваций и развитие отечественных технологий.



В то же время, она предупреждает, что несмотря на все возможности, существуют и риски, связанные с быстрыми технологическими изменениями и необходимостью постоянного обновления нормативно-правовой базы.

Нормативно правовые акты отрасли связи



Согласно Юлии Погасий, отрасль функционирует в условиях сложной системы взаимодействия различных участников: государства, регуляторов, производителей оборудования, операторов связи, дилеров оборудования и услуг связи, а также абонентов. Все эти участники должны получать доход от функционирования рынка, а абоненты - качественные и востребованные услуги.Однако, несмотря на существующую систему законодательного и нормативного регулирования, которая определяет правила поведения всех участников рынка, сегодня стоит ряд проблем, связанных с отсутствием долгосрочных правил игры для новых рынков, таких как IoT, 5G, РРЛ, ведомственные и технологические сети. Также присутствует проблема отсутствия культуры создания систем нормативно-правовых актов (НПА), определяющих полный набор правил поведения участников рынков на основе экономических показателей.Погасий отмечает, что сегодня работа по созданию НПА отрасли, устанавливающих требования к структуре сетей и к элементам сетей, возложена на Минцифру и подведомственные организации. Однако, эта работа ведется малыми ограниченными силами, которые не позволяют отслеживать текущий уровень мировых тенденций развития техники и технологий связи. В результате, нормативная правовая база значительно отстает от развития технологий связи и не учитывает возможности по участию в реализации сетей национальных возможностей.Погасий утверждает, что для решения этих проблем требуется формировать национальную техническую и технологическую политику для развития отраслевой промышленности производства техники связи, прогнозировать развитие отрасли на мировом уровне и обеспечивать опережающее формирование нормативных актов отрасли, обеспечивающих ее планомерное развитие с приоритетом национальных интересов.Все необходимые средства управления в действующем ФЗ «О связи» предусмотрены, но не реализованы в должном объеме. Потери от недостатка НТД исчисляются сотнями миллиардов рублей, и суммарно приводят к отсутствию национальной промышленности в отрасли связи и управления.Погасий утверждает, что для обеспечения стабильного и прибыльного функционирования рынка связи, необходимо создать полный набор нормативных правовых актов, обеспечивающих целостность, связность, управляемость и безопасность сетей, установление условий для импортозамещения и установление суверенитета РФ в отрасли связи.

Влияние отрасли связи на экономику России



Согласно мнению Юлии Погасий, отрасль связи играет ключевую роль в экономическом развитии России. На старте 2023 года, отрасль информационных технологий и коммуникаций выделилась как лидер российской экономики, показав впечатляющий рост прибыли на 78% по сравнению с началом предыдущего года. Основной двигатель этого роста - расширение возможностей для российских компаний после ухода их западных аналогов, что позволило им работать с крупнейшими заказчиками.



Финансовые показатели ИТ-сектора были впечатляющими: чистая прибыль достигла 201 млрд рублей, что в три раза больше показателей начала 2022 года. При этом общая прибыль составила 284 миллиарда рублей, а убытки уменьшились на 8%, составив 83 миллиарда рублей. Более того, 60% компаний в этой области стали прибыльными.



В марте 2023 года, Михаил Мишустин подчеркнул, что количество аккредитованных ИТ-компаний в стране увеличилось, а объем реализации их продукции и услуг за 2022 год вырос на 22%.



Государство активно стимулирует развитие ИТ-сектора, предоставляя налоговые льготы, специализированные программы кредитования и гранты. Согласно данным РАЭК, в 2023 году рост цифровой экономики может достигнуть порога в 30%.



Тем не менее, стоит помнить, что эти данные основаны на сравнении первых кварталов 2023 и 2022 годов. В 2022 году ИТ-сектор показал снижение на 18%. Однако, начиная с третьего квартала 2022 года, благодаря государственной поддержке и увеличенному спросу на услуги местных компаний, особенно в сфере инфраструктуры, отрасль показала заметный рост.

Перспективы развития отрасли связи в России



Основываясь на стратегическом плане развития сектора связи России к 2035 году, разработанном в Минцифры РФ и детально рассмотренном Погасий, ключевые векторы развития включают в себя гарантированный равноправный доступ к размещению сетей связи на платформах сопредельных отраслей, пересмотр процедур лицензирования услуг связи, оптимизацию процесса отзыва лицензий, а также внедрение современных стандартов и требований к стабильности сетей связи.



Одним из ключевых моментов стратегии, на который акцентирует внимание Погасий, является поддержка национальных производителей и формирование высококвалифицированных специалистов для сектора связи. В рамках этой стратегии предполагается введение новых стандартов для стабильности сетей связи, а также дополнительные процедуры аккредитации онлайн-программ профессиональной переподготовки с участием ведущих университетов.



Смотря в будущее, к 2035 году, Юлия Погасий прогнозирует систематическое и контролируемое развитие инфраструктуры связи России, при этом граждане, предприятия и государственные органы будут иметь доступ к более конкурентным, передовым и высококачественным услугам связи.



Согласно исследованию Погасий, будущее сектора связи в России выглядит многообещающим. Ожидается, что в ближайшие годы отрасль будет динамично расти, делая значимый вклад в экономическое благополучие страны и обеспечивая надежные коммуникации для всех россиян. Источник: https://www.pronline.ru/.