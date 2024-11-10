Перасович прокоментировал поражение УНИКСа в матче с ЦСКА
УНИКС
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды и поздравил ЦСКА с победой.
По словам Перасовича, прошедший матч продемонстрировал, что УНИКС имеет определённые проблемы, а ЦСКА выступил на более высоком уровне. Как показал анализ ошибок и потерь УНИКСа, ЦСКА продемонстрировал большую стабильность и надёжность.
ЦСКА забивал много легких мячей, после которых очень сложно переломить ход встречи, — говорит главный тренер БК УНИКС.
Перасович отметил, что команда делает все, чтобы улучшить свою игру.
Напомним, что во время матча, который прошел 9 ноября в Казани, ЦСКА одержал победу над УНИКС. Счет 80:73.
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