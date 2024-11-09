В Казани ЦСКА одержал победу над УНИКС

В Казани завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором встретились казанский УНИКС и московский ЦСКА.

По итогам встречи москвичи одержали победу над казанской БК со счётом 80:73 (20:17, 24:19, 16:21, 20:16).

Самым результативным игроком УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс, который набрал 18 очков. Также он отметился семью подборами и пятью результативными передачами. В составе ЦСКА больше всех отличился разыгрывающий Мело Тримбл, набрав 20 очков, семь подборов и одну передачу.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС отправится в Самару, где встретится с командой "Самара". Матч состоится 14 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. ЦСКА же в свою очередь сразится с екатеринбургским "Уралмашем" 13 ноября и начнётся в 17:00 по Москве.