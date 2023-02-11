"Печка или электричество": названы две возможные версии смертельного пожара в Татарстане, на котором погибли отец и трое дочерей

ГУ МЧС РФ по РТ назвало две ключевые вероятные версии страшного пожара в Татарстане с четырьмя погибшими

ГУ МЧС России по РТ рассматривает две версии пожара в частном доме в Пестречинском районе республики. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

"Отрабатываются две основные версии причин возникновения пожара. Это нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", — рассказал он на месте происшествия.

На пожаре погибли глава семьи и три дочери, мать и 1,5-годовалый ребенок смогли спастись, выпрыгнув со второго этажа.

"[Семья] была прописана на улице Тверской в Московском районе Казани. В 2020 году в квартире данной семьи было установлено четыре пожарных автономных извещателя по республиканской программе, как многодетной семье", — добавил Трущин.

Погибшему отцу было 53 года. Вместе с ним из горящего дома не выбрались дочери 2010, 2015 и 2017 годов рождения. 35-летняя супруга и ребенок 2021 года спаслись. Они в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна.