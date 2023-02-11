Новости Казани
· Служба новостей

"Печка или электричество": названы две возможные версии смертельного пожара в Татарстане, на котором погибли отец и трое дочерей

ГУ МЧС РФ по РТ назвало две ключевые вероятные версии страшного пожара в Татарстане с четырьмя погибшими
"Печка или электричество": названы две возможные версии смертельного пожара в Татарстане, на котором погибли отец и трое дочерей

Фото: Бизнес Онлайн

ГУ МЧС России по РТ рассматривает две версии пожара в частном доме в Пестречинском районе республики. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

"Отрабатываются две основные версии причин возникновения пожара. Это нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", — рассказал он на месте происшествия.

На пожаре погибли глава семьи и три дочери, мать и 1,5-годовалый ребенок смогли спастись, выпрыгнув со второго этажа.

"[Семья] была прописана на улице Тверской в Московском районе Казани. В 2020 году в квартире данной семьи было установлено четыре пожарных автономных извещателя по республиканской программе, как многодетной семье", — добавил Трущин.

Погибшему отцу было 53 года. Вместе с ним из горящего дома не выбрались дочери 2010, 2015 и 2017 годов рождения. 35-летняя супруга и ребенок 2021 года спаслись. Они в больнице.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

"Находятся в шоковом состоянии": мобилизованные из Татарстана записали отчаянное обращение с мольбой о помощи из зоны СВО

Интересное

22 часа назад

“Как стать миллионером в 26 лет”: казанский основатель сети баскетбольных школ раскрыл секрет своего успеха

уничтожение тараканов в квартире специализированные службы дезцентр

Новости России

день назад

"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП

Полезное

2 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

Профи - информатика казань

Новости России

2 часа назад

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову

Новости России

день назад

Объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы

Новости России

день назад

"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Новости России

5 часов назад

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Новости России

день назад

Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога
Новости Казани
5 часов назад

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Новости России

3 минуты назад

И танк на ходу остановит: хрупкая юная девушка-лейтенант ВС РФ сорвала крупную танковую атаку ВСУ

Интересное

день назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

Новости России

13 минут назад

Командир "Русского Легиона" заявил, что бойцов ВСУ принуждают подписывать отказ от оповещений родни в случае их смерти

Новости России

15 часов назад

"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики
"Печка или электричество": названы две возможные версии смертельного пожара в Татарстане, на котором погибли отец и трое дочерей

Новости мира

19 часов назад

В ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос

Новости Казани

20 часов назад

В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков

Новости Казани

22 часа назад

Суровые выходные: в Татарстане предупредили о сильном ухудшении погоды 11 февраля
Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев