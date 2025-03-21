Парни устроили массовую драку на Чистопольской в Казани

Накануне вечером на улице Чистопольская произошла массовая драка. Подробности инцидента пока неизвестны — их предстоит выяснить. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между студентами и сотрудниками охраны.

На место прибыли полицейские, которые задержали 11 участников потасовки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП: пешеход погиб на месте. Фотографии.