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Парни устроили массовую драку на Чистопольской в Казани

На место прибыли полицейские

Казань на максималках

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Накануне вечером на улице Чистопольская произошла массовая драка. Подробности инцидента пока неизвестны — их предстоит выяснить. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между студентами и сотрудниками охраны.

На место прибыли полицейские, которые задержали 11 участников потасовки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП: пешеход погиб на месте. Фотографии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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