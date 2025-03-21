В Ютазинском районе произошло смертельное ДТП: пешеход погиб на месте

Вечером 19 марта в Ютазинском районе произошла трагедия — неустановленный водитель сбил 35-летнего мужчину, который шёл по проезжей части за пределами населённого пункта. Пешеход был без светоотражающих элементов на одежде, что нарушает правила дорожного движения.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. На дороге были обнаружены части кузова, предположительно от автомобиля марки «ГАЗ». Благодаря этим находкам и помощи камер фиксации нарушений ПДД удалось установить предполагаемый автомобиль.

Водителя нашли и доставили в полицию. Сейчас ведётся выяснение всех обстоятельств аварии.

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