Парковка в ТЦ KazanMall может уйти под воду

На ролике с места происшествия можно увидеть, как вода оказывается на парковочных местах.

Напомним, в ТЦ KazanMall в Казани случилась коммунальная авария. Выяснилось, что на подземном паркинге прорвало трубу, из которой полилась вода.

На видео видно, как вода заливает парковочные места.

В результате происшествия большая часть территории оказалась залита. Сейчас нет сведений об обстоятельствах аварии и времени её устранения.

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