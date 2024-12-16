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Парковка в ТЦ KazanMall может уйти под воду

В результате происшествия большая часть террито...

Казань на максималках

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На ролике с места происшествия можно увидеть, как вода оказывается на парковочных местах.
Напомним, в ТЦ KazanMall в Казани случилась коммунальная авария. Выяснилось, что на подземном паркинге прорвало трубу, из которой полилась вода.

На видео видно, как вода заливает парковочные места.

В результате происшествия большая часть территории оказалась залита. Сейчас нет сведений об обстоятельствах аварии и времени её устранения.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Билярской вспыхнул жилой частный дом. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Пожарные вынесли из полыхающего строения мужчину 58 лет, который был без сознания и передали его медикам. Что с ним в настоящее время?

По предварительным данным, причина пожара...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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