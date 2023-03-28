Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи

Житель Казани в пьяном виде напал на девушку-фельдшера

32-летний житель Казани избил девушку-фельдшера скорой медицинской помощи.

Началось с того, что мужчина вызвал "неотложку", пожаловавшись на плохое самочувствие. Когда медики к нему приехали, "больной" внезапно набросился на девушку.

Фельдшеру удалось сбежать и спрятаться на придомовой парковке.

Успокаивать буйного пациента приехали полицейские.

Сообщается, что в отношении дебошира возбудили административное дело о нанесении побоев. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что мужчин поговорили к пожизненному сроку после показаний, которые дал попугай, ставший свидетелем убийства.