Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи
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32-летний житель Казани избил девушку-фельдшера скорой медицинской помощи.
Началось с того, что мужчина вызвал "неотложку", пожаловавшись на плохое самочувствие. Когда медики к нему приехали, "больной" внезапно набросился на девушку.
Фельдшеру удалось сбежать и спрятаться на придомовой парковке.
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Сообщается, что в отношении дебошира возбудили административное дело о нанесении побоев. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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