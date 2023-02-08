Пьяный житель Казани в фекалиях свалился перед инспекторами ГИБДД при проверке и разбил себе лоб

На проспекте Победы в Казани накануне остановили Suzuki, которая странно виляла по проезжей части. За рулем находился 61-летний собственник авто.

Мужчина еле стоял на ногах и не мог внятно разговаривать. От него шел резкий и сильный запах испражнений. При проверке ГИБДД он упал и разбил себе лоб, повредив ухо до крови. Не исключено, что он задел чью-то машину, судя по внешнему виду иномарки, сообщает "Татарстан-24".

Алкотестер на месте показал 0,703 промилле. Сам водитель заявил, что совершенно не помнит, откуда он сейчас едет.

Ранее мы сообщали, что российский гонщик оказался в кювете из-за фанатки, которая взяла и оголила грудь в знак поддержки.