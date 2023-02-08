Российский гонщик оказался в кювете из-за фанатки, которая взяла и оголила грудь в знак поддержки

Обнаженная грудь одной болельщиц внесла коррективы в автогонки "Петровская верста", проходящие сейчас в Ярославской области.

Как сообщает mk.ru, обнаженная грудь болельщицы определила исход соревнований. В автомобильной гонке приняли участие команды со всех уголков России.

Одна из фанаток в мороз решила "согреть" спортсменов, передав им горячий привет собственной грудью. Она подняла майку и продемонстрировала всем грудь в бюстгальтере. Её действие определило результат гонки.

Тульский водитель Виктор Османов отвлекся на приятное зрелище и не вписался в поворот. Также он потерял драгоценные секуды, которые и стали решающими.

В итоге лидер всех соревнований - тульская команда - стала только третьей.

Позже Виктор подчеркнул, что он не в обиде на девушку. Такие случаи обнажения не редкость даже среди мужчин, пояснил гонщик, который не раз видел выходки болельщиков.