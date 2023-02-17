"Она умерла, но не умерла наша надежда": собака, которую в Казани в ЖК живодер расстрелял, умерла через три недели

Расстрелянная в казанском ЖК собака умерла через 3 недели, но разбирательство продолжится

Пес, которого мужчина расстрелял в ЖК "Светлая долина" в Казани, скончалась на операционном столе. За жизнь животного врачи боролись почти три недели.

После расстрела у собаки оказались повреждены задние лапы.

Предварительно сообщалось, что это не первый случай, когда сосед стрелял из окна, но его пока не наказали.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин обратился в полицию. Кроме того, в прокуратуру подано заявление с требованием провести проверку, почему правоохранители не возбудили дело после обращения казанцев.

"Очень жаль, что собака умерла. Но не умерла наша надежда, что жестокий человек будет наказан", — заключили авторы сообщения в городском паблике в "ВК".

Они верят, что злоумышленника ждет наказание, ведь теперь у казанцев есть поддержка со стороны администрации.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи из салона авто.