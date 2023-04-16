Ограничат движение: в Казани будут проводиться работы по выносу ливневой канализации

В Казани до 2 мая временно ограничат движение на участке Гвардейской из-за выноса ливневки

Стало известно, что в Казани будет временно ограничено движения на улице Гвардейской, об этом сообщили в мэрии города. Сообщается, что соответствующее распоряжение уже было подписано в Исполкоме города.

Отмечается. что до 2 мая будет полностью перекрыт местный проезд, проходящий возле здания №56а, расположенного по улице Гвардейской. На данном участке специалисты организуют работа по выносу сетей ливневой канализации.

Напомним, что с 18 апреля также будет ограничено движение по улице Рихарда Зорге в Казани. До 29 апреля частично перекроют внутриквартальные проезд возле дома №98. Будут проводиться работы на сетях водоснабжения.