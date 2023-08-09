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· Полина Модестова

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Главе медколледжа Казани изберут меру пресечения за взятки
Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

pixabay

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В Советский суд Казани поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для директора казанского медицинского колледжа Зухры Хисамутдиновой, сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что задержали ее в результате проведенной работы оперативниками УЭБиПК МВД по РТ. Ей было предъявлено обвинения во взятках. На данный момент в уголовном деле четыре эпизода взяток. Их общая сумма достигает 250 тысяч рублей. Сама Хисамутдинова вину не признала. Следствие будет просить отправить её в СИЗО. Ходатайство рассмотрят сегодня, 9 августа, после обеда.

Напомним, что 7 августа в Казани проходил суд по делу о публичных призывах к осуществлению деятельность, которая была направлена против безопасности государства, в отношении местной блогеры Парвинаханы Абузаровой. Девушка ранее на своей странице выложила пост с осуждением СВО, в котором она также склоняла людей к противоправным действиям.

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