Обошел Рамзана Кадырова: в федеральном рейтинге губернаторов по итогам 2022 года Рустам Минниханов стал вторым

В Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов стал вторым.

Итоговое исследование по оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации опубликовал центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем расположился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Глава Тульской области Алексей Дюмин стал четвертым, топ-5 замкнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане депутат подал в суд на Минниханова, Мухаметшина и Минюст РТ за "раиса" с отсрочкой до 2025 года.