Объем рынка наружной рекламы в Казани превысил 1 млрд рублей
ra-bars-tv.ru
В 2023 году объем рынка наружной рекламы в Казани превысил один миллиард рублей, при этом загрузка рекламных поверхностей составила 65%. Об этом сообщил глава управления наружной рекламы и информации, Аскар Багаутдинов.
Багаутдинов отметил, что объем рекламного рынка в Казани в 2023 году продемонстрировал положительную динамику, превысив отметку в 1 миллиард рублей.
Спикер также уточнил, что в среднем загрузка рекламных поверхностей в городе составила 65%, что является типичным показателем для отрасли.
По его словам, доход городского бюджета от рекламной деятельности в прошлом году составил 597,8 миллиона рублей, превысив среднегодовой доход в два раза. Это было достигнуто благодаря проведению торгов на сумму 240 миллионов рублей и получению дополнительных платежей в рамках поддержки отраслей за предыдущие годы.
Ранее стало известно, что на поддержку уличных сообществ в Татарстане потратят более 4,2 млн рублей.
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