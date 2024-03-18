Объем рынка наружной рекламы в Казани превысил 1 млрд рублей

В 2023 году объем рынка наружной рекламы в Казани превысил один миллиард рублей, при этом загрузка рекламных поверхностей составила 65%. Об этом сообщил глава управления наружной рекламы и информации, Аскар Багаутдинов.



Багаутдинов отметил, что объем рекламного рынка в Казани в 2023 году продемонстрировал положительную динамику, превысив отметку в 1 миллиард рублей.



Спикер также уточнил, что в среднем загрузка рекламных поверхностей в городе составила 65%, что является типичным показателем для отрасли.По его словам, доход городского бюджета от рекламной деятельности в прошлом году составил 597,8 миллиона рублей, превысив среднегодовой доход в два раза. Это было достигнуто благодаря проведению торгов на сумму 240 миллионов рублей и получению дополнительных платежей в рамках поддержки отраслей за предыдущие годы.

Ранее стало известно, что на поддержку уличных сообществ в Татарстане потратят более 4,2 млн рублей.