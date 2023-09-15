О появлении сообщат дополнительно: у частных заправок Казани закончился бензин АИ-92 и АИ-95

У частных заправок Казани 15 сентября закончился бензин АИ-92 и АИ-95

Местные жители Казани сообщают в телеграм-каналах, посвященных городу, что на частных заправках заканчивается бензин.

Стало известно, что АЗС "Магистраль", продающая топливо на четырех станциях на федеральной трассе М7, на своей официальной странице заявила о том, что на какое-то время будет приостановлена продажа бензина таких марок как АИ-92 и АИ-95. Информация об их появление появится дополнительно.

В комментариях водители негодуют из-за того, что не смогут потратить бонусы, которые накопились у них. Единственный вариант - каждый день покупать булочки и кофе, чтобы они не сгорели вовсе.

Ранее мы писали о росте цен на бензин по Татарстану, а эксперт рассказал, что может служить причиной этому и каких изменений ждать в будущем.