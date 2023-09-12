Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

В Татарстане цена на ДТ выросла выше 75 рублей за литр

В Татарстане, как и в других регионах России, начала резко расти цена на бензин и дизельное топливо. В нефтяной республике вдруг цены взлетели до небес. К чему приведет рост цен и почему это скажется на всех в материале PROKAZAN.

Татарстанстат не успевает за ценами на топливо

На прошлой неделе специалисты Татарстанстата опубликовали актуальные цены на бензин и дизельное топливо по Татарстану — в сравнении с тем, что было за семь дней до этого, они выросли на 0,04 — 0,28 рубля. Но уже спустя несколько дней в телеграм-каналах стала появляться информация о том, что на заправках картина существенно изменилась и цены на бензин и дизель заметно скачнули.

На фотографии, которую опубликовали в телеграм-канале «Злой Казанец | Жалобы Казань» 10 сентября, видно, что стоимость бензина А-92 — 53,95 рубля, а цена дизельного топлива все 76,45 рубля. Сравним средние цены, актуальные на 4 сентября, которые были опубликованы Татарстанстатом, и тем, что на фотографии с заправки:

АИ-92: 49,14 и 53,95 рубля;

АИ-95: 53,38 и 61,45 рубля;

Дизельное топливо: 57,74 и 76,45 рубля.

Разница в показателях составила 4,81 рубля, 8,07 рубля и 18,71 рубля. При этом, топливный эксперт Сергей Шишлаков заявляет, чо это не предел и спустя еще некоторое время цена на дизельное топливо вырастет до 80 рублей.

Дизельного топлива нет на НПЗ

Рост цен на ДТ может быть связан с тем, что на заводах попросту перестали отпускать данный вид топлива. Если местные игроки пока хранят молчание и на вопросы PROKAZAN предпочитают отмалчиваться, то владелец двух заправок в Омской области рассказал, что дизель не отпускается ни одним из заводов в Тюмени, Омске, Новосибирске и Кемерово.

По словам предпринимателя, если на заправке Газпрома дизель можно приобрести по цене 59 рублей за литр, то частный игрок не сможет купить топливо дешевле, чем 71,4 рубля за литр. С учетом транспортировки — себестоимость топлива составляет не меньше 73-74 рублей.

Бизнесмен акцентирует внимание, что дизель не отпускается ни Газпромом, ни Роснефтью, ни Татнефтью.

Почему растут цены на топливо?

О причинах такого скачка мы пообщались с экономистом-практиком Иреком Галямовым, который рассказал, что повлияло на цены на топливо, а также о том, чего ждать автомобилистам в ближайшее время. Причин, по его мнению, несколько, и часть из них — сезонные:

«Во-первых, сейчас ведутся сельскохозяйственные работы на комбайнах и тракторах используют дизельное топливо, из-за спрос и подстегнуло. Во-вторых, на топливные цены влияет развитие внутреннего туризма. Путешествовать на машинах стали чаще, соответственно и покупать больше бензина. В результате, так как спрос большой, предложение незамедлительно реагирует».

Другие же факторы, которые также могли оказать влияние, связаны с повышением цены доллара и работой заводов:

«Еще один фактор, который влияет на повышение цен — это, что нефтеперерабатывающие заводы в конце лета встают на реконструкцию, из-за чего меньше топлива. И также тот факт, что на экспорт отдавать топливо стало выгоднее с экономической точки зрения. Доллар повысился, из-за этого вывоз бензина и топлива из России в другие страны, которые платят долларами, стал выгоднее. Ну и в целом политическая ситуация сейчас такая, что есть перечень вопросов, которые повлияли на рост цен».

Если дело в сезоне — скоро подешевеет?

Некоторые причины роста цен — чисто сезонные. В таком случае встает вопрос: станет ли топливо стоить меньше, чем сейчас, спустя некоторое время, ближе к зиме, когда сельскохозяйственные работы завершатся, путешественников на машинах станет меньше, а заводы вернутся с реконструкции. Экономист напоминает, что вообще такого не бывает, что цены на топливо идут вниз, однако, ситуация на рынке все же зависит и от спроса в том числе, так что при значительном его снижении может и поменяться. Однако, есть еще один фактор, о котором Ирек Галямов не упоминал ранее:

«Связана ситуация и с автомобильной отраслью. Политика государства направлена на то, чтобы пересадить людей на общственный транспорт. Об этом несколько раз говорил на своих выступлениях и мэр города. Мы хотим быть ближе к Европе, идти тенденциями более качественного развития городских пространств. В центре города и так ограничено число парковок, можно заметить, как быстро увозят автомобиль, если не там его оставишь — за этим следят. Это тоже влияет».

Произошел сговор монопотистов

Помимо крупных брендах в Татарстане, как и по всей России, есть более мелкие, локальные АЗС. Сейчас можно заметить, что цены на них иногда достаточно сильно разнятся, особенно в период резких изменений. Чем же такая ситуация розит локальным АЗС — может ли она неблагоприятно на них отразиться:

«Локальные бренды топлива играют со своей стороны и, я думаю, что среди крупных производителей топлива произошел некоторый сговор монополистический. Я сам не рулю, а жена рулит. И, с ее слов, на разных заправках цена за литр может отличаться вплоть до 4-5 рублей, маленькие заправки свои цены устанавливают. С большими монополистами они конкурировать не могут».

Специалисты Татарстанстата в ближайшие дни вновь опубликуют информацию о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо по республике, после чего можно будет сравнить, насколько изменилась ситуация в целом по региону буквально за одну неделю.

Потребителю, а в особенности пешеходу, остается надеяться, что государство все-таки наведет порядок в топливной отрасли, ведь если это не сделать, то кусаться будут уже не цены на топливо, а цены в магазинах.