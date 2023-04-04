Новости Казани
· Служба новостей

Носила с собой вещи, все ждала задержания: пожар в частном доме в Казани помог поймать женщину, находящуюся в федеральном розыске

Пожар в частном доме на Шадрина помог поймать женщину, находящуюся в федеральном розыске
Носила с собой вещи, все ждала задержания: пожар в частном доме в Казани помог поймать женщину, находящуюся в федеральном розыске

Фото: bezformata.com

Небольшой по своим масштабам пожар в Казани, в частном доме на улице Шадрина, помог правоохранителям поймать женщину, которая числится в федеральном розыске, сообщает "Татарстан-24".

По данным СМИ, в доме был настоящий притон. Все было завалено хламом.

Получив 4 апреля тревожное сообщение о возгорании, пожарные выехали на место происшествия, в доме обнаружили хозяина и семейную пару, пожаловавшую к мужчине в гости.

Когда их начали проверять по базам правоохранителей, оказалось, что 40-летняя женщина-гостья находится в федеральном розыске. Ее спутник не удивился этому, отметив, что она давно ждала задержания, а потому везде брала с собой необходимый запас личных вещей на случай, если собрать их уже не успеет. Причина, по которой женщину искали, - большой долг по алиментам.

Предварительно установлено, что пожар начался от электроплитки. Пострадавших в пожаре нет. Женщина задержана.

Ранее мы сообщали, что в Казани романтический вечер влюбленной пары закончился жесткой "встречей" с деревом.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Интересное

19 часов назад

Здесь стоит побывать хотя бы раз: обзор редакции на 5-звездочный SPA-отель в 90 км от Казани

вызвать дезинсектора

Новости России

день назад

Больше не увидите: Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету

ремонт платы стиральной машины аристон в Москве

Новости России

день назад

Можно смело брать – там настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Новости мира

2 часа назад

"Нам, как родителям, тяжело наблюдать": отец украинского президента Владимира Зеленского впервые рассказал, что он думает о своем сыне

Новости России

2 часа назад

С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

Новости России

9 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет"

Новости мира

день назад

Девушка молилась на коленях посреди танцующей у Киевской лавры толпы: одного из глумившихся над ней госпитализировали без признаков жизни
Новости Казани
14 часов назад

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Новости России

2 часа назад

"Пилили ногу, обливали горючим и резали пальцы": пленный из ДНР рассказал, через что ему пришлось пройти в СБУ

Интересное

22 часа назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард

Новости мира

3 часа назад

Ученые: инопланетяне обнаружены, но вы их так просто не увидите - их хитрость расшифрована

Новости мира

17 часов назад

"Путин все равно возьмет всю Украину": бывший президент США Трамп разразился отчаянным выступлением
В Казани романтический вечер влюбленной пары закончился жесткой "встречей" с деревом
Новости Казани
20 минут назад

В Казани романтический вечер влюбленной пары закончился жесткой "встречей" с деревом

Новости России

18 часов назад

Медик назвала шесть болезней, о которых люди узнают уже тогда, когда лечиться поздно: "Тихие убийцы"

Новости Казани

18 часов назад

Эпатажный депутат Госдумы от Татарстана Морозов первым раскрыл свои доходы за прошлый год: "В два раза больше"

Новости Казани

18 часов назад

"Не отдам!": жена должника в Татарстане забаррикадировалась в машине и отказалась отдавать ее приставам за долги
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%