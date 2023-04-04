Пожар в частном доме на Шадрина помог поймать женщину, находящуюся в федеральном розыске

Небольшой по своим масштабам пожар в Казани, в частном доме на улице Шадрина, помог правоохранителям поймать женщину, которая числится в федеральном розыске, сообщает "Татарстан-24".

По данным СМИ, в доме был настоящий притон. Все было завалено хламом.

Получив 4 апреля тревожное сообщение о возгорании, пожарные выехали на место происшествия, в доме обнаружили хозяина и семейную пару, пожаловавшую к мужчине в гости.

Когда их начали проверять по базам правоохранителей, оказалось, что 40-летняя женщина-гостья находится в федеральном розыске. Ее спутник не удивился этому, отметив, что она давно ждала задержания, а потому везде брала с собой необходимый запас личных вещей на случай, если собрать их уже не успеет. Причина, по которой женщину искали, - большой долг по алиментам.

Предварительно установлено, что пожар начался от электроплитки. Пострадавших в пожаре нет. Женщина задержана.

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