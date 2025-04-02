Ночью в Казани девушку кинули на асфальт и у нее украли сумку
Казань на максималках
Ночью у дома №16 на улице Восход произошел конфликт с участием группы молодежи. В разгар ссоры одну из девушек повалили на землю и отобрали у нее сумку. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках". Видео.
На записи видно, как между участниками вспыхивает громкий спор, сопровождающийся криками девушки. В какой-то момент один из парней замахнулся и с силой толкнул ее на асфальт.
Ранее мы писали о том, что в казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец