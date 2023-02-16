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"Дело вообще не в патриотизме": военный эксперт рассказал о тайне невероятной "стойкости" частей ВСУ, обороняющих Артемовск и Марьинку

Военный эксперт раскрыл секрет "стойкости" укровоинов, обороняющих Артемовск и Марьинку
"Дело вообще не в патриотизме": военный эксперт рассказал о тайне невероятной "стойкости" частей ВСУ, обороняющих Артемовск и Марьинку

Фото: novosti333.ru

По данным "Военного обозрения", укровоины в Артемовске и Марьинке показывают невероятную стойкость в обороне, готовность держать позиции до последнего. Военкор Александр Сладков выяснил причины такой "стойкости", отметив, что дело тут явно не в патриоризме украинских бойцов.

Необходимо встать на место украинского бойца, чтобы осознать причину мотивации. Он выделил насколько причин, которые подталкивают бойцов к стойкости до последней капли крови. В первую очередь, Сладков говорит о пропаганде, которая внушила украинцам, что боевые действия несут особое для их государства значение, сравнивая их с защитой отечества в 1812 году.

Также дезертирство в зоне боевых действий предполагает серьезные наказания, в государстве действуют "тюрьмы" для отказников, солдата могут лишить свободы на 17 лет, если он проявит трусость.

Ну и наконец, большинство боевиков ВСУ принимают наркотики, в том числе экспериментальные препараты, которые повышают устойчивость и снижают чувство страха.

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