"Нет у него значимых сведений": в ОАК прокомментировали историю со сбежавшим в США инженером, который якобы вывез секреты Ту-160

ОАК опровергла информацию о сбежавшем инженере авиазавода в Казани

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения СМИ о сбежавшем в США работнике Казанского авиазавода. Ранее западные издания сообщили о том, что мужчина попросил убежища в США в обмен на данные о "Белом лебеде" Ту-160.

Как пишет "КП-Казань" со ссылкой на пресс-службу ОАК, на заводе действует система по недопущению утечек и разглашения важных сведений.

"Вероятно, речь может идти о подставном персонаже или человеке, который когда-то работал, но никакими значимыми сведениями не обладает", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее мы сообщали о том, что инженер, работавший в Казани на авиазаводе с 2018 по 2021 год, сбежал в США и предложил американским властям ценные сведения о Ту-160 в обмен на убежище.