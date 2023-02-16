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"Нет у него значимых сведений": в ОАК прокомментировали историю со сбежавшим в США инженером, который якобы вывез секреты Ту-160

ОАК опровергла информацию о сбежавшем инженере авиазавода в Казани
"Нет у него значимых сведений": в ОАК прокомментировали историю со сбежавшим в США инженером, который якобы вывез секреты Ту-160

Фото: limonos.ru

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения СМИ о сбежавшем в США работнике Казанского авиазавода. Ранее западные издания сообщили о том, что мужчина попросил убежища в США в обмен на данные о "Белом лебеде" Ту-160.

Как пишет "КП-Казань" со ссылкой на пресс-службу ОАК, на заводе действует система по недопущению утечек и разглашения важных сведений.

"Вероятно, речь может идти о подставном персонаже или человеке, который когда-то работал, но никакими значимыми сведениями не обладает", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее мы сообщали о том, что инженер, работавший в Казани на авиазаводе с 2018 по 2021 год, сбежал в США и предложил американским властям ценные сведения о Ту-160 в обмен на убежище.

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