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· 16+ · Екатерина Елисеева

Несовершеннолетний казанец осквернил символов воинской славы в парке

Уголовное дело с утверждённым обвинительным зак...

pixabay.com

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Следствие установило, что 9 ноября 2024 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани обвиняемый совершил осквернение символов воинской славы. Незаконные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона, а затем запись появилась в интернете.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане фирма погасила более 38 млн долга по налогам после возбуждения дела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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