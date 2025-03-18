Несовершеннолетний казанец осквернил символов воинской славы в парке

Следствие установило, что 9 ноября 2024 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани обвиняемый совершил осквернение символов воинской славы. Незаконные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона, а затем запись появилась в интернете.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане фирма погасила более 38 млн долга по налогам после возбуждения дела.