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В Татарстане фирма погасила более 38 млн долга по налогам после возбуждения дела

Об этом сообщил старший помощник руководителя С...

pixabay.com

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В Татарстане следственные органы добились полного погашения налоговой задолженности компании «Регион-Тракс». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год руководитель предприятия вносил в налоговые декларации недостоверные сведения о фиктивном сотрудничестве с 30 контрагентами. В результате этой схемы удалось избежать уплаты НДС на сумму свыше 38 миллионов рублей.

Фигурант полностью возместил задолженность перед государством, после чего уголовное дело было прекращено.

Ранее мы писали о том, что в Казани за убийство собаки задержали мужчину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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