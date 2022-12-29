"Не выходит на связь": в Татарстане родные осужденного бойца ЧВК "Вагнер" потеряли его в зоне СВО

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Метшин пообещал помочь в поисках осужденного, который заключил контракт с ЧВК "Вагнер", когда отбывал срок в колонии.

Родственники бойца обратились к депутату и попросили помочь найти мужчину, который с октября находится в зоне СВО. Дело в том, что родственник перестал выходить с ними на связь.

На данный момент известно о 4 погибших "вагнеровцах" из Татарстана, пишет 116.ru.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане семьи мобилизованных получат кредитные каникулы на соципотеку.