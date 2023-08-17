Охрана ЖК "Арт-Сити" прогнала не местных детей с площадки
В ЖК «Арт-Сити» вновь неспокойно. Охранник ЖК выгоняла детей с площадки и не давала им поиграть в футбол.
Компания друзей собралась играть в мяч. Некоторые из детей не жили в «Арт-Сити», а были просто приглашены на площадку.
«В чем моя вина? Я сегодня пришел поиграть, позвал друзей, почему я не могу поиграть?», - говорит один из мальчиков.
Охранница самовольно закрыла детскую площадку из-за того, что на ней были дети из соседних домов.
«Не надо вам тут играть, идите в другое место», - кричит женщина.
Стоит отметить, что в «Арт-Сити» уже были скандалы. Ранее там был извращенец, который домогался до девушек в лифте. Вот только на него охрана не реагировала.
«К маньяку даже ни разу не подошли за столько инцидентов. А тут детей выгонять прибежали сразу же… Охрана, которую мы заслужили», — пишет Сергей, пользователь социальной сети.