В ЖК «Арт-Сити» вновь неспокойно. Охранник ЖК выгоняла детей с площадки и не давала им поиграть в футбол.

Компания друзей собралась играть в мяч. Некоторые из детей не жили в «Арт-Сити», а были просто приглашены на площадку.

«В чем моя вина? Я сегодня пришел поиграть, позвал друзей, почему я не могу поиграть?», - говорит один из мальчиков.

Охранница самовольно закрыла детскую площадку из-за того, что на ней были дети из соседних домов.

«Не надо вам тут играть, идите в другое место», - кричит женщина.

Стоит отметить, что в «Арт-Сити» уже были скандалы. Ранее там был извращенец, который домогался до девушек в лифте. Вот только на него охрана не реагировала.