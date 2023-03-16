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"Не на что было купить маме гроб": бывший глава отдела полиции "Сафиуллина" в Казани пытался разжалобить суд последним словом

Последнее слово экс-главы ОП "Сафиуллина" в суде получилось жалобным
"Не на что было купить маме гроб": бывший глава отдела полиции "Сафиуллина" в Казани пытался разжалобить суд последним словом

Фото: KazanFirst

В Казани вынесен приговор экс-главе отдела полиции "Сафиуллина" Алексею Ершову и его заместителю Ильназу Ситдикову. Как пишет KazanFirst, следствие заняло полтора года, и все это время Ершов пытался доказать, что он ни в чем не виноват. Каждое выступление подсудимого в суде было пафосным и ставило перед собой цель любой ценой разжалобить судей.

Таким выдалось и последнее слово Ершова.

Ему вменялись несколько эпизодов взяточничества, совершенных группой лиц, в крупном размере и путем вымогательства.

Защита Ершова просила оправдать экс-полицейского по всем эпизодам за отсутствием состава преступления. Ершов настаивал, что никогда не брал никаких взяток. Адвокаты подчеркивали, что обвинение не представило суду доказательства получения Ершовым взяток от кого бы то ни было. Прокуратура запросила для Ершова 12 лет колонии строгого режима, для Ситдикова - 6 лет общего режима.

В последнем слове бывший полицейский начал издалека, поведав в суде, что в 1999 году ему нечем было платить за квартиру и не на что было купить гроб для умершей матери.

Потом он рассказал, что деньги, полученные с бизнеса, направлял на сотрудников и нужды родного отдела полиции. В целом выступление подсудимого длилось 25 минут.

Суд оправдал Ершова по обвинению в превышении полномочий и участии в предпринимательстве, но виновным его признали по остальным статьям о взятках и откатах. В итоге Ершову дали 9,5 лет колонии строго реима, а Ситдиков, признаваший вину, получил 4,5 года условно.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отправили под суд мужчину, который убил экс-жену и закопал труп под детским качелями.

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