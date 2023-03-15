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В Татарстане отправили под суд мужчину, который убил экс-жену и закопал труп под детским качелями

В Татарстане осудили мужчину, который закопал тело экс-супруги под детскими качелями
В Татарстане отправили под суд мужчину, который убил экс-жену и закопал труп под детским качелями

Фото: открытые источники

В Тукаевском районе Татарстана вынесли приговор мужчине, который закопал тело бывшей жены под качелями. За убийство экс-супруги он отправится за решетку на 8 лет, пишет "КП Казань".

Летом прошлого года в розыск была объявлена 50-летняя жительница Набережных Челнов. Ее искали и родственики, и полиция, и волонтеры. Бывший муж пропавшей также принял участие в поисках вместе с добровольцами.

Поиски проходили безрезультатно, однако следователи начали подозревать бывшего мужа женщины. В итоге он сознался в преступлении.

Тело убитой нашли на участке. Поверх закопанного трупа мужчина установил детские качели.

Следователи выяснили, что супруги развелись после 12 лет брака. Они начали делить имущество, подсудимый передал на даче 900 тысяч рублей женщине. Эта сумма ее не устроила, она попросила еще 600 тысяч. Тут мужчина не выдержал: после такой просьбы он ударил ее кулаком, а затем задушил.

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