Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

24 мая пройдет последний звонок для школьников из Казани

Последний звонок в Казани пройдёт 24 мая на «Та...

Pro Город

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году в Казани школу заканчивают 21 284 учащихся — это выпускники 9-х и 11-х классов. Как сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов, общегородской последний звонок пройдёт 24 мая на площадке «Татнефть Арены».

Государственная итоговая аттестация начнётся уже 21 мая: девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранным языкам. А 23 мая стартует ЕГЭ для одиннадцатиклассников — с предметов: история, литература и химия.

Ризванов напомнил, что с прошлого года у выпускников появилась возможность пересдать один предмет ЕГЭ. В 2025 году пересдачи пройдут 3 и 4 июля, а при наличии двух результатов зачтут наивысший балл.

По популярности среди предметов лидируют информатика, обществознание и география. Почти 58% одиннадцатиклассников выбрали профильную математику, что делает её самой востребованной дисциплиной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Татарстана

день назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

можно ли москитной сеткой закрыть вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

hr-специалист в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

2 часа назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Новости Казани

20 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Не у нас

15 часов назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии
Новости Татарстана
день назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Новости Татарстана

35 минут назад

В Татарстане растет спрос на халяль-услуги: обучение, уход и красота в лидерах

Новости Татарстана

45 минут назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

2 часа назад

Ученые из ЮУрГУ создали технологию, повышающую эффективность электродвигателей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 19 мая ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с
В Казани старшеклассники смогут заработать до 8...
Новости Казани
40 минут назад

В Казани старшеклассники смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней лета

Новости Казани

15 часов назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Не у нас

15 часов назад

Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Новости Казани

18 часов назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году