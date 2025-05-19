24 мая пройдет последний звонок для школьников из Казани

В 2025 году в Казани школу заканчивают 21 284 учащихся — это выпускники 9-х и 11-х классов. Как сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов, общегородской последний звонок пройдёт 24 мая на площадке «Татнефть Арены».

Государственная итоговая аттестация начнётся уже 21 мая: девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранным языкам. А 23 мая стартует ЕГЭ для одиннадцатиклассников — с предметов: история, литература и химия.

Ризванов напомнил, что с прошлого года у выпускников появилась возможность пересдать один предмет ЕГЭ. В 2025 году пересдачи пройдут 3 и 4 июля, а при наличии двух результатов зачтут наивысший балл.

По популярности среди предметов лидируют информатика, обществознание и география. Почти 58% одиннадцатиклассников выбрали профильную математику, что делает её самой востребованной дисциплиной.