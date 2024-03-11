Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани
РИА Новости
На утреннем совещании в исполкоме Казани сообщили, что на бесплатном концерте в последний день выборов президента РФ, 17 марта, выступят музыкальные коллективы, включая Хор Турецкого, группы Кар-мэн и Иванушки-интернешнл, а также певцы Ваня Дмитриенко и Хабиб. Мероприятие пройдет у «Казань Арены». Информация была представлена мэром столицы РТ Ильсуром Метшиным.
Мэр призвал всех избирателей проявить гражданскую зрелость и проголосовать, отметив, что страна переживает сложный момент своей истории, но в нем большой потенциал для будущей новой, сильной России.
Напомним, ранее в Казани на пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу.
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