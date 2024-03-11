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Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани

Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани

РИА Новости

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На утреннем совещании в исполкоме Казани сообщили, что на бесплатном концерте в последний день выборов президента РФ, 17 марта, выступят музыкальные коллективы, включая Хор Турецкого, группы Кар-мэн и Иванушки-интернешнл, а также певцы Ваня Дмитриенко и Хабиб. Мероприятие пройдет у «Казань Арены». Информация была представлена мэром столицы РТ Ильсуром Метшиным.

На концерте, который начнется в 12.00 и продлится до 21.30, можно попасть по браслету, выданному на избирательном участке во время трехдневного голосования с 15 по 17 марта. Тот же браслет также дает право на бесплатную поездку в общественном транспорте в дни голосования.

Мэр призвал всех избирателей проявить гражданскую зрелость и проголосовать, отметив, что страна переживает сложный момент своей истории, но в нем большой потенциал для будущей новой, сильной России.

Напомним, ранее в Казани на пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу.

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