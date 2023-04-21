Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии

Татарский певец, 33-летний Динар Рахматуллин найден мертвым в звукозаписывающей студии. Он пробился в музыкальную индустрию, выкладывая авторские песни в соцсетях, и быстро завоевал любовь слушателей. После того, как его композиция "Мама" полюбилась россиянам, к Динару пришла слава. Но карьера его длилась только 4 года.

По данным StarHit, родные музыканта подтвердили новость о его кончине, но предпочли умолчать о причине смерти. Они попросили поклонников и журналистов отнестись с уважением и пониманием к их решению - не все причины порой следует предавать огласке.

В последний путь Динара проводят сегодня.