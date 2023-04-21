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Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии
Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

Фото: открытые источники

Татарский певец, 33-летний Динар Рахматуллин найден мертвым в звукозаписывающей студии. Он пробился в музыкальную индустрию, выкладывая авторские песни в соцсетях, и быстро завоевал любовь слушателей. После того, как его композиция "Мама" полюбилась россиянам, к Динару пришла слава. Но карьера его длилась только 4 года.

По данным StarHit, родные музыканта подтвердили новость о его кончине, но предпочли умолчать о причине смерти. Они попросили поклонников и журналистов отнестись с уважением и пониманием к их решению - не все причины порой следует предавать огласке.

В последний путь Динара проводят сегодня.

"Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо", — сказали родственники музыканта.

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