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"Нашли лазейки! Сохранили статус-кво": политолог высказался о решении Татарстана переименовать президента РТ в раиса

"Нашли лазейки! Сохранили статус-кво": политолог высказался о решении Татарстана переименовать президента РТ в раиса

Фото: youfrom.ru

По решению Госсовета РТ, с 2025 года, когда истекут полномочия Президента РТ Рустама Минниханова, глава региона будет именоваться "раисом". Политолог Павел Салин восхитился депутатами Татарстана, которые, как он считает, "нашли лазейку в законе", пишет "Федерал Пресс".

"Если я правильно понимаю текущую ситуацию с юридической точки зрения, здесь есть два момента: во-первых, сейчас название должности главы Татарстана не изменится до 2025 года. Она по-прежнему на русском языке будет называться "президент". Во-вторых, после того, как наступит новый срок полномочий главы республики (не важно – нынешнего или другого изберут) – тогда будет называться "раис"", - сказал он.

По мнению политолога, Татарстан поступил очень по-восточному - мудро и хитро.

"Сейчас такая ситуация складывается, что в течение нескольких лет "либо шах, либо падишах". Поэтому важно то, что здесь и сейчас. Срок, который отведен был законом – до 31 декабря 2022 года формально, де-юре соблюден, но де-факто власти нашли юридические лазейки, которые позволяют сохранить текущий статус-кво в отношении названия должности", - отметил он.

Ранее мы сообщали, как Минниханов прокомментировал переименование в раиса.

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