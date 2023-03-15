Шестеро школьников в Казани за неделю разбогатели на 3 миллиона, обманув татарстанцев
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В числе мошенников, которые действуют по схеме "ваш родственник попал в ДТП", все чаще стали встречаться совсем молодые люди, даже школьники. Об этом рассказал заместитель руководителя управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рамис Газимов.
"Даже 9-11 классы. Шесть школьников одной из школ Казани умудрились за семь дней совершить много фактов мошенничеств на общую сумму порядка трех миллионов рублей", - сообщил Газимов.