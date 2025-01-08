Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков
Екатерина Елисеева
Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков.
Воздушное судно выполняет круговые маневры над городом.
По предварительным данным, это испытательный полет. Сообщений о нештатных ситуациях не поступало. Об этом стало известно из издания KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец