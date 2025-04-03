Начальник цеха на порохом заводе в Казани получил 8 лет за взятку

В Татарстане руководителя одного из цехов Казанского порохового завода задержали сотрудники УФСБ по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судом было установлено, что обвиняемый получал денежное вознаграждение за утверждение исполнительной документации по договорам с предприятием, в которых объёмы выполненных работ были завышены. Вахитовский районный суд признал его виновным.

В результате мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы и запрету занимать определённые должности на такой же срок. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 5,547 миллиона рублей.

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