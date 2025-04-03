В Казани из-за нарушений закрылся ресторан «P. Love»

После того как у двоих клиентов ресторана «P. Love» был диагностирован сальмонеллёз, Управление Роспотребнадзора провело санитарную проверку в отношении ООО «БК-Инвест», управляющего этим заведением (ул. Р. Зорге, 66, Казань).

Инспекторы выявили множество нарушений:

антисанитарное состояние помещений;

помещения не защищены от проникновения грызунов;

использование просроченных и не промаркированных продуктов;

несоблюдение условий хранения пищи;

отклонения от технологии приготовления;

нехватка необходимого оборудования и специализированных зон для приготовления блюд.

С продажи изъяли 7 партий продуктов — в общей сложности 38,5 кг.

Также в пробе салата «Цезарь» обнаружили кишечную палочку.

По результатам проверки в отношении компании составили административные протоколы, помещения были опечатаны, а материалы переданы в суд. Суд постановил приостановить деятельность ресторана «P. Love» на 30 дней.

У заболевших официально подтверждён диагноз — сальмонеллёзный энтерит.