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В Казани из-за нарушений закрылся ресторан «P. Love»

У заболевших официально подтверждён диагноз —....

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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После того как у двоих клиентов ресторана «P. Love» был диагностирован сальмонеллёз, Управление Роспотребнадзора провело санитарную проверку в отношении ООО «БК-Инвест», управляющего этим заведением (ул. Р. Зорге, 66, Казань).

Инспекторы выявили множество нарушений:

  • антисанитарное состояние помещений;
  • помещения не защищены от проникновения грызунов;
  • использование просроченных и не промаркированных продуктов;
  • несоблюдение условий хранения пищи;
  • отклонения от технологии приготовления;
  • нехватка необходимого оборудования и специализированных зон для приготовления блюд.

С продажи изъяли 7 партий продуктов — в общей сложности 38,5 кг.

Также в пробе салата «Цезарь» обнаружили кишечную палочку.

По результатам проверки в отношении компании составили административные протоколы, помещения были опечатаны, а материалы переданы в суд. Суд постановил приостановить деятельность ресторана «P. Love» на 30 дней.

У заболевших официально подтверждён диагноз — сальмонеллёзный энтерит.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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