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· Илья Стребков

Из-за большого количества желающих проститься с Маратом Садыковым в Казани изменили место церемонии прощания

Из-за большого количества желающих проститься с Маратом Садыковым в Казани изменили место церемонии прощания

Фото: tatarstan24.ru.

Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с умершим министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Сперва организовать прощание планировали в Казанской государственной медицинской академии на улице Бутлерова. Впрочем, из-за большого количества желающих проститься с Маратом Садыковым место проведения церемонии перенесли, сообщает "Татар-Информ".

В итоге церемония пройдет в казанском Международном информационном центре Поволжского университета туризма и спорта по адресу: Деревня Универсиады, 35. Начало запланировано на 8.00 утра. Гражданская панихида состоится в 10.00.

Похоронят Марата Наилевича на кладбище в поселке Мирный.

Напомним, что Марат Садыков умер утром 29 января в возрасте 53 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

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