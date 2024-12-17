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На «Водоканал» в Казани завели дело из-за 2 ДТП с пострадавшим

В ходе прокурорской проверки было установлено, ...

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Сотрудники прокуратуры в Казани возбудила дело против «Водоканала». Специалисты просят привлечь его к ответственности за 2 аварии, произошедших из-за формирования ледяного покрова на городских дорогах.

По информации «Татар-информ», в минувшем месяце в интернете появился ролик, на котором запечатлено, как «Лада Калина» перевернулся на ул. Космонавтов. Тогда же на этой же территории произошло ещё одно ДТП — Suzuki съехал с проезжей части. Оба транспорта повреждены.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что все случилось из-за льда, образовавшийся на дорожном полотне из-за продолжительной утечки воды, которую компания не устраняла почти месяц.

Было заведено дело.

Ранее мы писали о том, что Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в одной из школ Республики Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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