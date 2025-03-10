11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

В данный момент на улице Вишневского сосредоточено большое количество экстренных служб — по предварительным данным, автомобиль каршеринга столкнулся с автобусом. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

Стало известно, что на тротуаре около остановочного пункта лежат потерпевшие, им оказывают помощь.

Количество пострадавших в результате ДТП на улице Вишневского увеличилось до 11 человек, сообщает Минздрав Татарстана. Девять из них были госпитализированы.

Ранее мы писали о том, что Александру Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в казанском ЖК.

Руководителю СУ СК РФ по Республике Татарстан Павлу Липскому поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.