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Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в казанском ЖК

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Салават К...

pixabay.com

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования нападения группы подростков на жителя Казани и его несовершеннолетнего сына.

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Салават Купере» и получил широкий резонанс после появления видео в социальных сетях. В связи с этим следственные органы СК по Татарстану начали проверку по статье о хулиганстве.

Руководителю СУ СК РФ по Республике Татарстан Павлу Липскому поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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