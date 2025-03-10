Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в казанском ЖК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования нападения группы подростков на жителя Казани и его несовершеннолетнего сына.

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Салават Купере» и получил широкий резонанс после появления видео в социальных сетях. В связи с этим следственные органы СК по Татарстану начали проверку по статье о хулиганстве.

Руководителю СУ СК РФ по Республике Татарстан Павлу Липскому поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов.