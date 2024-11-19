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На улице Ново-Песочной перекроют дорогу до 31 января

Ограничения было решено ввести из-за установки ...

Екатерина Елисеева

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В региональной столице Республики Татарстан до конца января 2024 года, на ул. Ново-Песочной будет частично перекрыта дорога. Об этом рассказали в администрации Казани.

Известно, что ограничение продлится с 22 ноября 2024 года по 31 января 2025 года. Специалисты перекроют трассу около строящихся жилых зданий № 116 и 114 на ул. Островского.

Ограничения было решено ввести из-за установки крана, чтобы выполнить фасадные работы со стороны стилобата строения по улице Островского.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан специалисты думают над проектом центра, который посвящен татарской кухне. Об этом изданию рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Известно, что местные власти хотят сделать региональную столицу гастрономическим центром.

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