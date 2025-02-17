На улице Баки Урманче столкнулись 2 грузовика
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
На улице Баки Урманче столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего одна из машин оказалась на трамвайных путях.
Из-за этого временно приостановлено движение трамваев №5а и 7.
На месте работали сотрудники ГАИ. В настоящее время движение уже восстановлено.
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