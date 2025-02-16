В Татарстане электричка насмерть сбила 2 детей

В Татарстане произошло трагическое происшествие — электричка сбила насмерть двух детей. В настоящее время региональная транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. Информация об этом появилась 16 февраля в официальном Telegram-канале ведомства.

По предварительной версии, инцидент произошел около 18:00 возле станции Дербышки на Горьковской железной дороге. Двое несовершеннолетних пытались пересечь пути в неположенном месте, в результате чего попали под электричку и получили смертельные травмы.

Как уточняется в сообщении, машинист предпринял попытку предотвратить трагедию — он экстренно затормозил и подал предупреждающий сигнал, но избежать наезда не удалось.