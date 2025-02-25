На улицах Ямашева и Фатыха Амирхана в Казани образовалась пробка

В настоящий момент на улице Ямашева образовалась многокилометровая пробка. Также затруднено движение практически по всей улице Фатыха Амирхана. Об этом стало известно из телеграм-канала "казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах шестерых бывших и действующих сотрудников отдела весового и габаритного контроля ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняют в мошенничестве.