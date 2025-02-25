В Татарстане осудят 6 бывших и действующих сотрудников ГБУ «БДД»

В Набережных Челнах шестерых бывших и действующих сотрудников отдела весового и габаритного контроля ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняют в мошенничестве на сумму 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год сотрудники договаривались с представителями транспортных компаний, перевозящих крупногабаритные грузы, и за 500 рублей не останавливали их автомобили для проверки. Также они не оформляли административные протоколы при выявлении перегруза и превышения габаритов.

Как выяснилось, у обвиняемых не было полномочий проводить досмотр транспорта и фиксировать нарушения. По предварительным данным, незаконный доход мог составить около 8 миллионов рублей.

Дело направлено в суд.