В Татарстане осудят 6 бывших и действующих сотрудников ГБУ «БДД»
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В Набережных Челнах шестерых бывших и действующих сотрудников отдела весового и габаритного контроля ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняют в мошенничестве на сумму 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год сотрудники договаривались с представителями транспортных компаний, перевозящих крупногабаритные грузы, и за 500 рублей не останавливали их автомобили для проверки. Также они не оформляли административные протоколы при выявлении перегруза и превышения габаритов.
Как выяснилось, у обвиняемых не было полномочий проводить досмотр транспорта и фиксировать нарушения. По предварительным данным, незаконный доход мог составить около 8 миллионов рублей.
Дело направлено в суд.
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