На трассе М-7 у Залесного случилось ДТП: движение осложнено
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Утром на трассе М-7 неподалёку от Залесного произошло серьёзное ДТП. На дороге перевёрнута «Газель», рядом находится разбитый легковой автомобиль.
Водителям следует соблюдать осторожность — движение на этом участке может быть затруднено.
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