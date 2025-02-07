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На трассе М-7 у Залесного случилось ДТП: движение осложнено

Водителям следует соблюдать осторожность — движ...

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Утром на трассе М-7 неподалёку от Залесного произошло серьёзное ДТП. На дороге перевёрнута «Газель», рядом находится разбитый легковой автомобиль.

Водителям следует соблюдать осторожность — движение на этом участке может быть затруднено.

Ранее мы писали о том, что в Казани теперь закрыт цех по производству полуфабрикатов из птицы.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана. Причиной запрета стали многочисленные нарушения, выявленные во время проверки. Какие?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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