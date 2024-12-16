На трассе М-7 под Казанью опрокинулся бензовоз
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Под Казанью случилось дорожное происшествие с участием 3 машин, что стало причиной появления огромного затора. Пробка растянулась на 6,2 км.
В местных телеграм-каналах рассказали, что на автодороге М-7 столкнулись бензовоз и 2 легковушки, при этом большегруз съехал в кювет. На месте были сотрудники Государственной автомобильной инспекции и медики.
По сведениям портала «Яндекс.Карты», пробка начиналась в районе села Богородское и была до развязки на подъезде к столице. На картам указано 2 аварии.
Ранее мы писали о том, что на улице Билярской в Казани на пожаре погиб мужчина 58 лет. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.
Возгорание было потушено на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина пожара.
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