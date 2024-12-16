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На трассе М-7 под Казанью опрокинулся бензовоз

По сведениям портала «Яндекс.Карты», пробка нач...

pixabay.com

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Под Казанью случилось дорожное происшествие с участием 3 машин, что стало причиной появления огромного затора. Пробка растянулась на 6,2 км.

В местных телеграм-каналах рассказали, что на автодороге М-7 столкнулись бензовоз и 2 легковушки, при этом большегруз съехал в кювет. На месте были сотрудники Государственной автомобильной инспекции и медики.

По сведениям портала «Яндекс.Карты», пробка начиналась в районе села Богородское и была до развязки на подъезде к столице. На картам указано 2 аварии.

Ранее мы писали о том, что на улице Билярской в Казани на пожаре погиб мужчина 58 лет. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Возгорание было потушено на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина пожара.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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